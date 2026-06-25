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Что празднуют 25 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 760 просмотра

В Украине 25 июня отмечают День таможенника. В мире — День моряка, Всемирный день витилиго, Глобальный день Битлз и День цветного телевидения.

Что празднуют 25 июня в Украине и мире

После мистических купальских гуляний этот день приносит важный украинский профессиональный праздник, чествование работников моря, а также замечательные музыкальные и медицинские международные инициативы, пишет УНН.

День таможенника Украины

Официальный профессиональный праздник, который отмечают ежегодно 25 июня. Он был установлен, точнее, восстановлен после длительного перерыва, в 2020 году. В этот день поздравляют всех работников Государственной таможенной службы Украины, которые защищают экономические интересы государства, борются с контрабандой и обеспечивают бесперебойное движение товаров через границу.

День моряка (Day of the Seafarer)

Официальный праздник под эгидой ООН и Международной морской организации (IMO). Он посвящен более 1,5 миллионам моряков торгового флота по всему миру. Праздник подчеркивает их неоценимый вклад в мировую экономику, ведь около 90% всей мировой торговли осуществляется именно морским путем.

Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day)

 Медицинская и социальная инициатива, призванная привлечь внимание к витилиго — хроническому заболеванию, при котором кожа теряет пигментацию. Цель дня — бороться с предрассудками, поддерживать пациентов и собирать средства на исследования. Дата 25 июня выбрана в память о короле поп-музыки Майкле Джексоне, который страдал этой болезнью и умер именно в этот день.

Глобальный день "Битлз" (Global Beatles Day)

Праздник для всех меломанов и фанатов легендарной ливерпульской четверки. Именно 25 июня 1967 года The Beatles исполнили песню "All You Need Is Love" во время первой в истории глобальной телевизионной трансляции "Our World", которую посмотрели около 400 миллионов человек в 26 странах.

День цветного телевидения (Color TV Day)

Праздник, отмечающий технологический прорыв в индустрии развлечений. В 1951 году американская компания CBS начала первое регулярное коммерческое цветное телевещание.

День клубничного парфе (National Strawberry Parfait Day)

 Летний гастрономический праздник, посвященный легкому и невероятно вкусному французскому десерту из слоев свежей клубники, взбитых сливок, мороженого и бисквита

Четверг Петрова поста (Петровки)

Продолжается летний пост. По церковному уставу в четверг действует послабление: верующим разрешается употреблять горячую пищу с растительным маслом, а также немного вина. Рыба и мясо-молочные продукты остаются под запретом.

День памяти преподобномученицы Февронии

 По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день почитают девушку Февронию, жившую в III веке. За отказ отречься от христианства и выйти замуж за язычника она приняла жестокие пытки и мученическую смерть. Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 25 июня почитают память преподобного Петра Афонского.

Александра Месенко

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