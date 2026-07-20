Что празднуют 20 июля в Украине и мире
Киев • УНН
20 июля отмечают Международный день шахмат, основанный ФИДЕ в 1924 году, и Международный день Луны в честь высадки астронавтов "Аполлон-11" в 1969 году. В Украине по новому календарю празднуют день памяти пророка Ильи.
20 июля в мире отмечают Международный день шахмат и Международный день Луны. В Украине по новому церковному календарю верующие празднуют один из крупнейших летних праздников — день памяти славного пророка Илии, пишет УНН.
Международный день шахмат (International Chess Day)
Профессиональный и любительский праздник интеллектуальной игры. Отмечается с 1966 года по инициативе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была основана именно в этот день в 1924 году.
Международный день Луны (International Moon Day)
Официальный праздник под эгидой ООН. Дата выбрана в честь исторического события: 20 июля 1969 года американские астронавты миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, высадившимися на поверхность Луны.
Всемирный день прыжка (World Jump Day)
Глобальный экологический флешмоб, основанный в 2006 году. Шуточная цель акции заключалась в том, чтобы миллионы людей прыгнули одновременно, чтобы изменить орбиту Земли и остановить глобальное потепление.
День леденцов на палочке (National Lollipop Day)
Популярный гастрономический праздник в США, посвященный любимым сладостям многих поколений.
День печенья с предсказанием (National Fortune Cookie Day)
Праздник хрустящего печенья с бумажкой внутри, которое подают в китайских ресторанах по всему миру.
День уродливых грузовиков (Ugly Truck Day)
Шуточный праздник владельцев старых, потрепанных, но надежных пикапов и грузовиков, которые продолжают верно служить своим хозяевам.
День памяти славного пророка Илии
По новому (новоюлианскому) календарю, 20 июля — один из важнейших церковных и народных праздников. Пророк Илия в древности считался покровителем грома, молний и дождей. С этим днем связана самая известная летняя примета: считалось, что со дня Илии вода в реках и озерах становится холодной, поэтому купальный сезон официально завершался.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 20 июля чтят память преподобных Фомы Малеина и Акакия. В народной традиции этот день называли "Авдотья-сеногнойка", так как в этот период часто начинались затяжные дожди, которые мешали крестьянам заготавливать сено и могли его сгноить.