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ЧМ по легкой атлетике: впервые в истории турнира дисквалифицирован всех участников забега

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КИЕВ. 3 марта. УНН. В рамках чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме, в одной из дисциплин дисквалифицировали большинство участников, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В третьем отборочном забеге на дистанции 400 метров приняли участие пятеро спортсменов. Представитель Катара Абдалела Харун был дисквалифицирован за фальстарт, остальные участники - ямаец Стивен Гейл, латвиец Аустрис Карпинскис, Алонсо Рассел с Багамских островов и Бралон Таплин из Гренады также получили наказание. Все четверо во время соревнования выбежали за пределы своей полосы.

Данный случай стал первым в истории крупных турниров по легкой атлетике.

Заметим, что в другом забеге участвовал украинец Виталий Бутрым, который финишировал 4-м из 5-ки со временем 47,45 с. Его результат не позволил пробиться в полуфинальных забегов.

 

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