ЧС з легкої атлетики: вперше в історії турніру дискваліфіковано усіх учасників забігу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В рамках чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні, що проходить у Бірмінгемі, в одній із дисципліні була дискваліфікована більшість учасників, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У третьому відбірковому забігу на дистанції 400 метрів взяли участь п'ятеро спортсменів. Представник Катару Абдалела Харун був дискваліфікований за фальстарт, решта учасників - ямаєць Стівен Гейл, латвієць Аустріс Карпінскіс, Алонсо Рассел з Багамських островів і Бралон Таплін з Гренади також отримали покарання. Усі четверо під час змагання вибігли за межі своєї смуги.
Даний випадок став першим в історії великих турнірів з легкої атлетики.
Зауважимо, що в іншому забігу брав участь українець Віталій Бутрим, який фінішував 4-м з 5-ки з часом 47,45 с. Його результат не дозволив пробитися до півфінальних забігів.