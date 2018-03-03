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ЧС з легкої атлетики: вперше в історії турніру дискваліфіковано усіх учасників забігу

Київ • УНН

 • 14348 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. В рамках чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні, що проходить у Бірмінгемі, в одній із дисципліні була дискваліфікована більшість учасників, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У третьому відбірковому забігу на дистанції 400 метрів взяли участь п'ятеро спортсменів. Представник Катару Абдалела Харун був дискваліфікований за фальстарт, решта учасників - ямаєць Стівен Гейл, латвієць Аустріс Карпінскіс, Алонсо Рассел з Багамських островів і Бралон Таплін з Гренади також отримали покарання. Усі четверо під час змагання вибігли за межі своєї смуги.

Даний випадок став першим в історії великих турнірів з легкої атлетики.

Зауважимо, що в іншому забігу брав участь українець Віталій Бутрим, який фінішував 4-м з 5-ки з часом 47,45 с. Його результат не дозволив пробитися до півфінальних забігів.

 

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