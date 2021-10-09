ЧМ-2022: Украина в европейской квалификации одержала свою первую победу - в матче с финнами

КИЕВ. 9 октября. УНН. Украина в матче с Финляндией одержала свою первую победу в европейской квалификации на ЧМ-2022 по футболу и вышла на чистое второе место в группе D. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные УЕФА и УАФ.