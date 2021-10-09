ЧМ-2022: Украина в европейской квалификации одержала свою первую победу - в матче с финнами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украина в матче с Финляндией одержала свою первую победу в европейской квалификации на ЧМ-2022 по футболу и вышла на чистое второе место в группе D. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные УЕФА и УАФ.
Детали
Во втором матче с финской сборной в текущем цикле - на этот раз в Хельсинки - "сине-желтые" сумели впервые победить в квалификационном турнире.
Первый гол был в исполнении Андрея Ярмоленко на 4-й минуте матча - с нерабочей правой он прекрасно попал в нижний угол метров с 20-ти, оформив свой 43-й гол в 103-м матче за национальную команду.
Ближе к перерыву финны сравняли счет. Пукки стал автором гола в ответ.
Но ничейный счет держался недолго. Очередная острая фланговая атака украинцев оказалась удачной: Тимчик с Цыганковым вывели на удар Яремчука, и Роман не промахнулся с близкого расстояния. 1:2.
Второй тайм был без голов.
Так, в конце концов матч Финляндия - Украина завершился со счетом 1:2 (1:2). Голы: Пукки (29) - Ярмоленко (4), Яремчук (34).
Добавим
12 октября в группе D состоятся матчи Казахстан - Финляндия и Украина - Босния и Герцеговина. Возглавляет группу пока Франция.