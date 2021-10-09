ЧС-2022: Україна в європейській кваліфікації здобула свою першу перемогу - у матчі з фінами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна у матчі з Фінляндією здобула свою першу перемогу в європейській кваліфікації на ЧС-2022 з футболу і вийшла на чисте 2-е місце в групі D. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані УЄФА та УАФ.
Деталі
У другому матчі з фінською збірною в поточному циклі - цього разу у Гельсінкі - "синьо-жовті" зуміли вперше перемогти у кваліфікаційному турнірі.
Перший гол був у виконанні Андрія Ярмоленка на 4-й хвилині матчу - із неробочої правої він чудово влучив у нижній кут метрів із 20-ти, оформивши свій 43-й гол у 103-му матчі за національну команду.
Ближче до перерви фіни зрівняли рахунок. Пуккі став автором голу у відповідь.
Але нічийний рахунок тримався недовго. Чергова гостра флангова атака українців виявилася вдалою: Тимчик із Циганковим вивели на удар Яремчука, і Роман не схибив із близької відстані. 1:2.
Другий тайм був без голів.
Тож, врешті матч Фінляндія — Україна завершився з рахунком 1:2 (1:2). Голи: Пуккі (29) — Ярмоленко (4), Яремчук (34).
Додамо
12 жовтня у групі D відбудуться матчі Казахстан — Фінляндія та Україна — Боснія і Герцеговина. Очолює групу наразі Франція.