ЧМ-2018: тренер российской сборной поблагодарил тренера сборной Украины за советы об игре саудовцев

Об этом сам Черчесов рассказал в интервью. При этом он поблагодарил украинского коллегу за советы, которые “очень пригодились” при подготовке команды к первому матчу чемпионата мира в России.

“Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом позвонили, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу”, — сказал Черчесов.

Игра сборных России и Саудовской Аравии была первой на чемпионате мира 2018 года. Встреча проходила на московском стадионе “Лужники”. Матч завершился победой сборной России со счетом 5:0. Два мяча забил Денис Черышев, еще по голу на свой счет записали Юрий Газинський, Артем Дзюба и Александр Головин.

Как сообщал УНН, Домагой Вида в эфире российского федерального телеканала извинился за выражение “Слава Украине!”.