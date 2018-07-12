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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41903 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103349 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125273 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 132738 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 141239 просмотра

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ЧМ-2018: тренер российской сборной поблагодарил тренера сборной Украины за советы об игре саудовцев

ЧМ-2018: тренер российской сборной поблагодарил тренера сборной Украины за советы об игре саудовцев

Киев  •  УНН

 • 13270 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Перед матчем с командой Саудовской Аравии главный тренер российской сборной Станислав Черчесов консультировался с наставником сборной Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью тренера российской сборной местном спортивном изданию “Спорт-Экспресс”.

Об этом сам Черчесов рассказал в интервью. При этом он поблагодарил украинского коллегу за советы, которые “очень пригодились” при подготовке команды к первому матчу чемпионата мира в России.

“Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом позвонили, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу”, — сказал Черчесов.

Игра сборных России и Саудовской Аравии была первой на чемпионате мира 2018 года. Встреча проходила на московском стадионе “Лужники”. Матч завершился победой сборной России со счетом 5:0. Два мяча забил Денис Черышев, еще по голу на свой счет записали Юрий Газинський, Артем Дзюба и Александр Головин.

Как сообщал УНН, Домагой Вида в эфире российского федерального телеканала извинился за выражение “Слава Украине!”.

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