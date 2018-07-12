ЧМ-2018: тренер российской сборной поблагодарил тренера сборной Украины за советы об игре саудовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Перед матчем с командой Саудовской Аравии главный тренер российской сборной Станислав Черчесов консультировался с наставником сборной Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью тренера российской сборной местном спортивном изданию “Спорт-Экспресс”.
Об этом сам Черчесов рассказал в интервью. При этом он поблагодарил украинского коллегу за советы, которые “очень пригодились” при подготовке команды к первому матчу чемпионата мира в России.
“Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом позвонили, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу”, — сказал Черчесов.
Игра сборных России и Саудовской Аравии была первой на чемпионате мира 2018 года. Встреча проходила на московском стадионе “Лужники”. Матч завершился победой сборной России со счетом 5:0. Два мяча забил Денис Черышев, еще по голу на свой счет записали Юрий Газинський, Артем Дзюба и Александр Головин.
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