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ЧС-2018: тренер російської збірної подякував тренеру збірної України за поради про гру саудівців

Київ • УНН

 • 13271 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Перед матчем з командою Саудівської Аравії головний тренер російської збірної Станіслав Черчесов консультувався з наставником збірної України Андрієм Шевченком. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю тренера російської збірної місцевому спортивному виданню “Спорт-Экспресс”.

Про це сам Черчесов розповів у інтерв’ю. При цьому він подякував українському колезі за поради, які “дуже знадобилися” при підготовці команди до першого матчу чемпіонату світу у Росії.

“Хотів би подякувати Андрія Шевченка, який допоміг нам порадою. Збірна України грала товариський матч з Саудівською Аравією, ми потім зателефонували, і він розповів мені деякі нюанси дій аравійців, які нам дуже знадобилися при підготовці до матчу”, — сказав Черчесов.

Гра збірних Росії і Саудівської Аравії була першою на чемпіонаті світу 2018 року. Зустріч проходила на московському стадіоні “Лужники”. Матч завершився перемогою збірної Росії з рахунком 5:0. Два м’ячі забив Денис Черишев, ще по голу на свій рахунок записали Юрій Газінський, Артем Дзюба і Олександр Головін.

Як повідомляв УНН, Домагой Віда в ефірі російського федерального телеканалу перепросив через вислів “Слава Україні!”.

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