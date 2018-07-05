ЧМ-2018: нападающий сборной Франции признан лучшим игроком 1\8 финала

Французский вундеркинд получил 437 баллов. Он забил два мяча в ворота сборной Аргентины (4:3), а также заработал пенальти, который реализовал Гризманн. При этом Мбаппе стал одним из лидеров по количеству успешных обводок (8).

Отметим, что в сборную стадии 1/8 финала также попали: бразильцы Неймар (398), Тиаго Силва (354), бельгийцы Где Брюйне (347), Вертонген (375), Тома Менье (406), россиянин Акинфеев (319), португалец Рафаэл Гуеррейро (349), француз Канте (348) и уругваец Кавани (409).

Напомним, что УНН также подводил статистические итоги группового раунда Мундиаля.