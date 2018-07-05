ЧС-2018: нападника збірної Франції визнано кращим гравцем 1\8 фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Кращим гравцем першої стадії плей-оф чемпіонату світу в Росії став нападник “ПСЖ” і збірної Франції Кіліан Мбаппе, повідомляє УНН з посланням на InStat.
Французький вундеркінд отримав 437 балів. Він забив два м’ячі у ворота збірної Аргентини (4:3), а також заробив пенальті, який реалізував Антуан Грізманн. При цьому Мбаппе став одним з лідерів за кількістю успішних обводок (8).
Відзначимо, що до збірної стадії 1/8 фіналу також потрапили: бразильці Неймар (398), Тіаго Сілва (354), бельгійці Де Брюйне (347), Вертонген (375), Тома Меньє (406), росіянин Акінфєєв (319), португалець Рафаел Гуеррейро (349), француз Канте (348) і уругваєць Кавані (409).
Нагадаємо, що УНН також підбивав статистичні підсумки групового раунду Мундіалю.