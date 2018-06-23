ЧМ-2018: Мексика одержала вторую победу, Южная Корея - практически потеряла шансы на 1/8

Мексика заслуженно была впереди после первого тайма, потому что мексиканцы были гораздо активнее. Они могли забивать как минимум на один раз больше: в Лайюнь и Лосано были отличные возможности. Однако забил только Карлос Вела с пенальти (26 мин).

Чичарито удвоил преимущество мексиканцев на 66 минуте. Все-таки один гол удалось отыграть корейцам в компенсированное время с удара с угла штрафной (автор гола Сон Хин-Мин) — 2:1.

Примечательно, что мексиканцы выиграли все четыре встречи с азиатскими командами на чемпионатах мира.

Заметим, пока шесть очков не гарантируют Мексике выход из группы. Мексиканцам нужно дождаться результата матча между Германией и Швецией. Если немцы победят, вопрос выхода мексиканцев будет решаться в последнем туре. Любой другой результат выведет Мексику в 1/8 финала сразу же.