ЧМ-2018: Мексика одержала вторую победу, Южная Корея - практически потеряла шансы на 1/8

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. В Ростове состоялся поединок второго тура чемпионата мира по футболу в квартете F между национальными командами Южной Кореи и Мексики, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Мексика заслуженно была впереди после первого тайма, потому что мексиканцы были гораздо активнее. Они могли забивать как минимум на один раз больше: в Лайюнь и Лосано были отличные возможности. Однако забил только Карлос Вела с пенальти (26 мин).

Чичарито удвоил преимущество мексиканцев на 66 минуте. Все-таки один гол удалось отыграть корейцам в компенсированное время с удара с угла штрафной (автор гола Сон Хин-Мин) — 2:1.

Примечательно, что мексиканцы выиграли все четыре встречи с азиатскими командами на чемпионатах мира.

Заметим, пока шесть очков не гарантируют Мексике выход из группы. Мексиканцам нужно дождаться результата матча между Германией и Швецией. Если немцы победят, вопрос выхода мексиканцев будет решаться в последнем туре. Любой другой результат выведет Мексику в 1/8 финала сразу же.

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