ЧC-2018: Мексика здобула другу перемогу, Південна Корея - практично втратила шанси на 1/8

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У Ростові відбувся поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу в квартеті F між національними командами Південної Кореї та Мексики, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Мексика заслужено була попереду після першого тайму, тому що мексиканці були набагато активніше. Вони могли забивати як мінімум на один раз більше: у Лайюнь і Лосано були відмінні можливості. Однак забив тільки Карлос Вела з пенальті (26 хв).

Чічаріто подвоїв перевагу мексиканців на 66 хвилині. Все-таки один гол вдалося відіграти корейцям в компенсований час з удару з кута штрафного (автор голу Сон Хин-Мін) — 2:1.

Примітно, що мексиканці виграли всі чотири зустрічі з азіатськими командами на чемпіонатах світу.

Зауважимо, поки шість очок не гарантують Мексиці вихід з групи. Мексиканцям потрібно дочекатися результату матчу між Німеччиною і Швецією. Якщо німці переможуть, питання виходу мексиканців буде вирішуватися в останньому турі. Будь-який інший результат виведе Мексику в 1/8 фіналу відразу ж.

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