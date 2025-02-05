"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

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Киев  •  УНН

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Председатель «Всеукраинской фармацевтической палаты» рассказал о необходимости системного подхода к регулированию фармрынка. И отметил, что новый законопроект должен быть с учетом европейских норм и опыта.

В Украине готовят изменения в сфере регулирования фармацевтического рынка. Министерство здравоохранения предложило ограничить маркетинговые соглашения, запретить ретробонусы и ввести электронные торги между производителями

Однако эти инициативы вызвали много вопросов - народные депутаты и представители фармбизнеса отметили, что любые изменения должны учитывать интересы всех участников рынка и соответствовать европейским нормам.

Чтобы найти компромиссное решение, в Верховной Раде решили разработать отдельный законопроект. Для этого 30 января в подкомитете комитета ВР по вопросам здоровья нации состоялось учредительное совещание, где народные депутаты, производители, аптечные сети и фармацевтические организации обсудили дальнейшие шаги.

Глава правления "Всеукраинской фармацевтической палаты", член совета Международной федерации фармацевтов, член Американской ассоциации фармацевтов Олег Климов в интервью УНН рассказал, как работает регулирование фармацевтического рынка в ЕС, почему важно избегать чрезмерного вмешательства государства в процессы ценообразования и какие механизмы следует позаимствовать из европейской практики.

- Сейчас при комитете ВР по вопросам здоровья нации создана рабочая группа, которая должна разработать комплексный законопроект по регулированию фармацевтического рынка. По Вашему мнению, насколько оправдана такая инициатива?

Этот законопроект о регулировании фармацевтического рынка давно назрел. Потому что, если брать опыт европейских стран, стран эффективной экономики - такие законы были приняты уже очень много лет назад как фундаментальные, на базе которых строилась система здравоохранения, на основе инвестиционной привлекательности. Поэтому рассматривать разработку этого законопроекта как фрагмент какой-то системы здравоохранения, которая у нас в Украине есть, невозможно. Он, по нашему глубокому убеждению, должен быть частью общей системы здравоохранения и отвечать в первую очередь интересам пациентов. 

Относительно инициатив, дело в том, что мы с народными депутатами, с Министерством здравоохранения уже не первый год дискутируем о том, что в Украине в системе здравоохранения назрела насущная необходимость реформ не фрагментарных, а системных. Проблема в том, что одной из самых больших проблем в Украине является то, что у нас все реформы, которые происходили в системе здравоохранения за весь период независимости Украины, носили исключительно фрагментарный характер. Не было построено единой системы, потому что у каждого министра была одна каденция. Мы знаем, что министр - это политическая фигура, и те реформы, которые начинались - с приходом следующего забывались, никто о них не отчитывался, и снова начинали с нуля, а потом говорим: почему оно в той стране работает, а в Украине не работает. Потому что выдергиваются определенные фрагменты из той или иной системы, а каждая система имеет основные фрагменты, благодаря которой она работает. 

Поэтому, как мы, все участники фармацевтического рынка, на сегодня чувствуем, - все эти изменения, которые у нас сейчас инициируются различными политическими силами, народными депутатами, связаны исключительно с одним: чтобы стоимость лекарств в аптеке была доступна для пациента, чтобы пациент не хватался за сердце, когда видит эту стоимость. 

- Насколько важно, чтобы регулирование включало все звенья фармрынка - от производителей до аптек? Есть ли риск, что слишком жесткое регулирование одной части рынка может просто переложить финансовую нагрузку на другую?

Ни для кого не секрет, и Украина тоже не является исключением, что стоимость цен на лекарственные средства, на любые товары формируется на заводе-производителе, что бы он ни производил. В качестве примера мы берем европейскую модель, потому что Украина взяла на себя обязательства до 2025 года адаптировать все действующее законодательство, которое бы соответствовало европейским нормативам, требованиям директив Европейского Союза. В ЕС эти подходы имеют двойной характер. 

Сейчас те изменения и предложения, которые мы видим, далеки от истины. Поэтому, если мы говорим о регулировании цены, то пациента интересует только то, что он заплатил. 

Я вам приведу простой пример немецкой модели, по которой наши законодатели предлагают разработку ряда нормативных актов, законов, которые бы регулировали фармацевтический рынок. Например, в Германии препарат стоит на заводе 100 евро плюс различные наценки (дистрибьюторы, аптеки, фармуслуга, оценка медицинских технологий), и на полке аптеки этот препарат стоит 137 евро 37 центов, но пациент платит не более 10%. Потому что в Германии и в странах Европейского Союза есть такое понятие, как обязательное страхование. У нас же вся финансовая нагрузка ложится на пациента, и поэтому нашему пациенту, который приходит и видит эту цену, становится плохо. Это первый вопрос.

Второй вопрос - мы начали с него - формирование цены. Цена не формируется на звене какого-то одного участника рынка - надо, чтобы это был системный подход от производителя, от импортера, дистрибьютора и до аптеки. В Европейском Союзе цены производителю утверждает государство. В одной стране - дважды в год, в другой - один раз в год. Но производитель, который утверждает у государства цену, открывает ее структуру: какая себестоимость продукции, какая инвестиционная составляющая, сколько маркетинговых затрат вложено в цену. То есть, всю структуру цены государство утвердило, тогда аптека законно получает все маркетинговые соглашения, производитель законно их оплачивает. И все участники фармрынка в равных условиях, потому что для всех существует прозрачная система. У нас все это отсутствует.

Наше предложение в том, что мы делаем анализ аналитических материалов законодательства Европейского Союза, где мы показываем на примере каждой страны, как это работает. Но нам надо определиться, модель какой страны мы берем. Ведь невозможно один фрагмент выдернуть из разных систем, оно тогда точно не будет ничего работать, потому что работает система.

- Как вы оцениваете предложенные Минздравом на заседании комитета ВР по вопросам здравоохранения изменения относительно маркетинговых соглашений и ретробонусов? Стоит ли их запрещать или все же нужен более сбалансированный подход?

Эти два предложения имеют право на жизнь. Но в том формате, как они были донесены обществу, они совсем по-другому работают в Европейском Союзе. В ЕС широко распространена система ретробонусов, все правила регламентированы. Нет такого, "нет - нельзя, нам это не нравится", все элементы работают, но как составляющая определенной системы. 

- Вы неоднократно подчеркивали, что Украина должна строить систему регулирования фармацевтического рынка по европейским нормам. Какие европейские практики, по Вашему мнению, стоит взять за основу?

Любой дом строится с фундамента. Вот фундамент того, о чем мы говорим, - это наличие закона о самоуправлении, фармацевтических профессий, медицинских профессий. Далее - о фармацевтической деятельности. Далее - закон о лекарственных средствах, он у нас есть, но имеет определенные перекосы в части того, что в него пытаются включить несвойственные для этого вида закона миссии. Этим законом нельзя регулировать хозяйственную деятельность, это выписывается соответствующими законами о фармацевтической деятельности. 

Далее, если мы говорим об открытии аптек: мы видим где-то аптеки через полметра, а где-то ее нет. Поэтому там роль местного самоуправления очень велика, и местное самоуправление делает местный запрос к бизнесу: в этом регионе необходима аптека изготовления или аптека продажи. У нас до сих пор отсутствует такой подход, который в Европе работает - классификация аптек по видам деятельности. У нас вообще отсутствует такой вид фармацевтической деятельности, как фармацевтический брокер. 

По сравнению, например, с Германией, у нас отсутствуют аптечные кооперативы. В ЕС особый статус имеет госпитальная аптека. Поэтому, есть очень много вопросов, а самое главное, что у нас есть очень много возможностей, если мы вводим европейские нормативы, а мы сейчас работаем над предложениями для Верховной Рады, для министерств - если это будет принято во внимание, то через 4-5 лет нашу аптеку будет не узнать. Это будет аптека с другим лицом и с другим перечнем услуг, которые можно будет получить в аптеке. Об этом мы мечтаем и работаем над этим. 

- Есть ли риск, что чрезмерное вмешательство в регулирование цен на лекарства приведет к дефициту отдельных препаратов?

Чрезмерное одностороннее регулирование и отсутствие у регулятора финансовой модели покрытия того, что он регулирует, никогда не приводило к положительным результатам. Мы помним системы регулирования, которые раньше существовали - это 100%-й дефицит, потому что регулировать можно то, на что ты финансово влияешь. Если ты финансово не влияешь на этот вид бизнеса, то там должны быть четко выписаны нормы его ведения, а регулирование там не актуально. 

- Будете ли Вы участвовать в дальнейшей работе рабочей группы при профильном комитете ВР, чтобы обеспечить принятие действительно эффективного законодательства?

Мы, как общественная организация, приглашены к участию в такой группе при комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации. В Министерство здравоохранения мы не привлечены. Но мы со всеми работаем в части ознакомления с опытом регулирования европейских стран. 

- Как Вы оцениваете перспективы принятия нового законопроекта? Есть ли риск, что закон будет принят в спешке, без учета всех нюансов? Есть ли возможность найти компромиссное решение, которое устроит всех участников рынка и одновременно не ухудшит доступность лекарств для украинцев?

Начну с конца, потому что на первый вопрос Ванга вам не ответит. Мы лелеем надежду, что этот законопроект должен быть принят с учетом всех предложений, которые реально отражают европейскую нормативную базу. Для Украины не обязательно перенимать опыт какой-то конкретной страны. Но мы должны достичь того, чтобы наше законодательство соответствовало тем или иным директивам в части регулирования фармацевтической деятельности. Это первое. 

По поводу того, примут или не примут - это не моя миссия, я не могу это комментировать, это миссия наших народных депутатов. Поэтому мы, как и все наше общество, лелеем надежду, что мы должны принять всеобъемлющие целостные законы. Наша задача заключается в том, чтобы убедить наших служащих, народных депутатов, что этот подход как раз соответствует нормативам Европейского Союза в части регулирования фармацевтической деятельности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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