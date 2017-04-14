Четырех украинских военных ранили в зоне АТО - штаб

“Российско-оккупационные войска, применяя тяжелое вооружение, продолжают нарушать режим "тишины". С начала суток, по состоянию на 15:00, подразделения российско-террористических войск 24 раза нарушили объявленный режим "тишины"... В результате боевых действий четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — говорится в сообщении.

Так, применения противником минометов калибра 120 миллиметров зафиксированы во время обстрелов позиций украинских военных вблизи населенного пункта Водяное, минометы калибра 82-мм — рядом с населенными пунктами Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка и Екатериновка. С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО фактически вдоль всей линии разграничения.

Как сообщал УНН, за три года в зоне АТО погибли более 2 тыс. военных.