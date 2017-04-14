Чотирьох українських військових поранили в зоні АТО - штаб

“Російсько-окупаційні війська, застосовуючи важке озброєння, продовжують порушувати режим "тиші". З початку доби, станом на 15:00, підрозділи російсько-терористичних військ 24 рази порушили оголошений режим "тиші"... Внаслідок бойових дій четверо військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Так, застосування противником мінометів калібру 120-міліметрів зафіксовані під час обстрілів позицій українських військових поблизу населеного пункту Водяне, міномети калібру 82-мм — поруч населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам’янка та Катеринівка. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО фактично вздовж усієї лінії розмежування.

Як повідомляв УНН, за три роки в зоні АТО загинуло понад 2 тис. військових.