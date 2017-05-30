Четырехлетний малыш отравился бензином в Тернопольской области

Тревожное сообщение поступило 28 мая в милицию Шумского отделения полиции от дежурного врача районной больницы. Медик сообщил, что в заведение в тяжелом состоянии доставили малолетноего жителя села Васьковцы. Мальчик отравился.

"Работники полиции выяснили, что 4-летний малыш отравился бензином. Ребенок играл во дворе у дома родителей и, найдя в подсобном помещении пластиковую бутылку с горючим, решил попробовать неизвестный напиток. И хотя выпил немного, для острого энтерального отравления этого было достаточно. Пациента направили на лечение в областной центр. Сейчас его состояние стабильно тяжелое, мальчик не приходит в сознание", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в единый реестр учета преступлений. Следователи устанавливают подробности несчастного случая.

Как сообщал УНН 29 мая, в результате падения из окна на 4-м этаже в Купянске погибла 5-летняя девочка.