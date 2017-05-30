Чотирирічний малюк отруївся бензином на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Дитина знайшла в підсобному приміщені пластикову пляшку з пальним та вирішила його скуштувати. Хлопчика направили на лікування до обласного центру, стан пацієнта стабільно важкий. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Тривожне повідомлення надійшло 28 травня до правоохоронців Шумського відділення поліції від чергового лікаря районної лікарні. Медик повідомив, що до закладу у важкому стані доправили малолітнього мешканця села Васьківці. Хлопчик отруївся.
"Працівники поліції з’ясували, що 4-річний малюк отруївся бензином. Дитина гралася на подвір’ї біля помешкання батьків і, знайшовши в підсобному приміщені пластикову пляшку з пальним, вирішила скуштувати невідомий напій. І хоч випив небагато, для гострого ентерального отруєння цього було достатньо. Пацієнта направили на лікування до обласного центру. Наразі його стан стабільно важкий, хлопчик не приходить до тями", - йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесено до єдиного реєстру обліку злочинів. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.
Як повідомляв УНН 29 травня, внаслідок падіння з вікна на 4-му поверсі у Куп’янську загинула 5-річна дівчинка.