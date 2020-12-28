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Четыре из пяти украинцев планируют встречать Новый год дома с семьей

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. На фоне пандемии коронавируса среди украинцев значительно выросла доля желающих праздновать Новый год дома, в кругу семьи. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

Четыре из пяти украинцев планируют встречать Новый год дома с семьей

"81% украинцев планирует встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. В то же время почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников. По сравнению с 2018 и 2019 годами очень заметно влияние эпидемии коронавируса: почти на 14% выросло количество респондентов, которые проведут новый год в кругу семьи, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости. В то же время каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании", - отмечают авторы опроса.

Согласно результатам, среди опрошенных в возрасте 60+, 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не будут праздновать.

"Причем среди мужчин больше (12,5%) тех, кто склонны отмечать в кругу друзей и компании, чем среди женщин (6%). Всего у опрошенных почти исчезло желание проводить Новый год в общественном заведении или на публичном праздновании", - свидетельствуют данные опроса.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, проведенное методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Согласно новым правилам, в новогоднюю ночь заведениям питания позволят работать до 7:00 утра.

При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

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