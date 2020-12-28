Чотири з п’яти українців планують зустрічати Новий рік вдома з родиною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На тлі пандемії коронавірусу серед українців значно виросла частка охочих святкувати Новий рік вдома, у колі родини. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.
“81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, у колі родини. Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів. Порівняно з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14% зросла кількість респондентів, які проведуть новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості. Водночас кожна п’ята молода людина (або 23% від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії”, — зазначають автори опитування.
Згідно з результатами, серед опитаних віком 60+, 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть.
“Причому серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%). Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні”, — свідчать дані опитування.
Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, здійснене методом особистого інтерв’ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.
Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.
Згідно з новими правилами, у новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 7 години ранку.
При цьому в Україні з 19 грудня запровадили нові карантинні обмеження.