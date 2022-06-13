Четыре украинских легкоатлета выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Шестой этап Бриллиантовой лиги сезона 2022 года состоится в норвежском Осло. Как и на предыдущих этапах состоятся 14 легкоатлетических дисциплин, где будут разыгрываться награды Бриллиантовой лиги. Дебютное выступление будет для Михаила Кохана и Ольги Ляховой в сезоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
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Еще 14 дисциплин будут проходить вне программы коммерческого турнира. На одной из них будет выступать украинский легкоатлет Михаил Кохан – в секторе метании молота.
Соревнования с участием Кохана и другие медальные дисциплины Бриллиантовой лиги будут проходить в один соревновательный день – в четверг, 16 июня. Этап в Осло также станет дебютным и для бегунья Ольги Ляховой, которая в последний раз соревновалась на уровне Бриллиантовой лиги в 2019 году. Также выступят на нем бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.
Всего в соревнованиях Бриллиантовой лиги выступят олимпийские чемпионы Токио-2020: Арман Дюплантис (прыжки в высоту с шестом), Милтиадис Тентоглу (прыжки в длину), Валари Олман (метание диска) и Якоб Ингебригстен (1).
Календарь Бриллиантовой лиги-2022
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- Четверг, 16 июня. Осло (Норвегия)
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- Суббота, 18 июня. Париж (Франция)
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- Четверг, 30 июня. Стокгольм (Швеция)
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- Суббота, 6 августа. Мемориал Камилы Сколимовской. Хожув (Польша)
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- Среда, 10 августа. Фонвьей (Монако)
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- Пятница, 26 августа. Лозанна (Швейцария)
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- Пятница, 2 сентября. Брюссель (Бельгия)
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- Среда-четверг, 7-8 сентября. Цюрих (Швейцария)
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