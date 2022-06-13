Чотири українські легкоатлети виступлять на етапі Діамантової ліги в Осло
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Шостий етап Діамантової ліги сезону 2022 року відбудеться у норвезькому Осло. Як і на попередніх етапах відбудуться 14 легкоатлетичних дисциплін, де розігруватимуться нагороди Діамантової ліги. Дебютний виступ будуть для Михайла Кохана та Ольги Ляхової у сезоні. Про це пловідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.
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Ще 14 дисциплін проходитимуть поза програмою комерційного турніру. На одній з них виступатиме український легкоатлет Михайло Кохан - у секторі метанні молота.
Змагання за участі Кохана та інші медальні дисципліни Діамантової ліги проходитимуть в один змагальний день - у четвер, 16 червня. Етап у Осло також стане дебютним і для бігунки Ольги Ляхової, яка востаннє змагалася на рівні Діамантової ліги у 2019 році. Також виступлять на ньому бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.
Загалом у змаганнях Діамантової ліги виступлять олімпійські чемпіони Токіо-2020: Арман Дюплантіс (стрибки у висоту з жердиною), Мілтіадіс Тентоглу (стрибки у довжину), Валарі Олман (метання диску) та Якоб Інгебрігстен (1500 метрів).
Календар Діамантової ліги-2022
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- Четвер, 16 червня. Осло (Норвегія)
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- Субота, 18 червня. Париж (Франція)
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- Четвер, 30 червня. Стокгольм (Швеція)
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- Субота, 6 серпня. Меморіал Каміли Сколімовської. Хожув (Польща)
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- Середа, 10 серпня. Фонв'єй (Монако)
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- П'ятниця, 26 серпня. Лозанна (Швейцарія)
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- П'ятниця, 2 вересня. Брюсель (Бельгія)
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- Середа-четвер, 7-8 вересня. Цюрих (Швейцарія)
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