Чотири українські легкоатлети виступлять на етапі Діамантової ліги в Осло

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Ще 14 дисциплін проходитимуть поза програмою комерційного турніру. На одній з них виступатиме український легкоатлет Михайло Кохан - у секторі метанні молота.

Змагання за участі Кохана та інші медальні дисципліни Діамантової ліги проходитимуть в один змагальний день - у четвер, 16 червня. Етап у Осло також стане дебютним і для бігунки Ольги Ляхової, яка востаннє змагалася на рівні Діамантової ліги у 2019 році. Також виступлять на ньому бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Загалом у змаганнях Діамантової ліги виступлять олімпійські чемпіони Токіо-2020: Арман Дюплантіс (стрибки у висоту з жердиною), Мілтіадіс Тентоглу (стрибки у довжину), Валарі Олман (метання диску) та Якоб Інгебрігстен (1500 метрів).

Календар Діамантової ліги-2022