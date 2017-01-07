Четыре собаки загрызли мужчину в Киевской области

Как отмечается, трагедия произошла сегодня утром в селе Кучаков Бориспольского района.

"Четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался", - сообщили в полиции.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бориспольской полиции вместе с кинологами Главного управления полиции Киевской области, ветеринарная служба.

Собак нападавших застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.