Чотири собаки загризли чоловіка на Київщині

Як зазначається, трагедія сталась сьогодні вранці у селі Кучаків Бориспільського району.

"Четверо тварин пошкодили ґрати вольєру, вибігли на вулицю та кинулися на перехожого. Від отриманих травм чоловік помер", - повідомили у поліції.

На місце пригоди одразу прибула слідчо-оперативна група Бориспільської поліції разом з кінологами Головного управління поліції Київщини, ветеринарна служба.

Собак-нападників застрелили з мисливської зброї. Тіла тварин направили на ветеринарну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Встановлюються всі обставини події.