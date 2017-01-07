Чотири собаки загризли чоловіка на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Різдво на Київщині чоловік загинув від нападу чотирьох собак. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
Як зазначається, трагедія сталась сьогодні вранці у селі Кучаків Бориспільського району.
"Четверо тварин пошкодили ґрати вольєру, вибігли на вулицю та кинулися на перехожого. Від отриманих травм чоловік помер", - повідомили у поліції.
На місце пригоди одразу прибула слідчо-оперативна група Бориспільської поліції разом з кінологами Головного управління поліції Київщини, ветеринарна служба.
Собак-нападників застрелили з мисливської зброї. Тіла тварин направили на ветеринарну експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.
Встановлюються всі обставини події.