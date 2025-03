Четыре человека получили ранения во время стрельбы в Техасе

По его данным, все пострадавшие госпитализированы, двое получили серьезные ранения.

На данный момент стрелок не был задержан полицией.

Напомним, подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в начале декабря открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, который прибыл на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове мужчина устроил стрельбу, ранен один человек

#BREAKING Four shot, one in critical after shooting at San Antonio mall https://t.co/qipCKQUKTy pic.twitter.com/Ng7RD4ibiJ

— Local 12 / WKRC-TV (@ Local12) December 19, 2019