Четыре человека получили ранения во время стрельбы в Техасе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в ночь на четверг в торговом центре города Сан-Антонио (штат Техас). Об этом сообщил новостной портал The Atlanta Journal-Constitution, передает УНН.
По его данным, все пострадавшие госпитализированы, двое получили серьезные ранения.
На данный момент стрелок не был задержан полицией.
Напомним, подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в начале декабря открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, который прибыл на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.
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#BREAKING Four shot, one in critical after shooting at San Antonio mall https://t.co/qipCKQUKTy pic.twitter.com/Ng7RD4ibiJ— Local 12 / WKRC-TV (@ Local12) December 19, 2019