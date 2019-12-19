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Чотири людини отримали поранення під час стрілянини в Техасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше чотири людини отримали поранення в результаті стрілянини, що сталася в ніч на четвер в торговому центрі міста Сан-Антоніо (штат Техас). Про це повідомив новинний портал The Atlanta Journal-Constitution, передає УНН.

За його даними, всі постраждалі госпіталізовані, двоє отримали серйозні поранення.

На даний момент стрілець не був затриманий поліцією.

Нагадаємо, підданий Саудівської Аравії Мухаммед аш-Шамрані на початку грудня відкрив вогонь на території авіабази ВМС США Пенсакола у Флориді. Він убив трьох осіб, вісім отримали поранення. Аш-Шамрані був застрелений помічником шерифа, який прибув на місце події. Саудівський військовослужбовець приїхав в США для проходження льотної підготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові чоловік влаштував стрілянину, поранено одну людину

#BREAKING Four shot, one in critical after shooting at San Antonio mall https://t.co/qipCKQUKTy pic.twitter.com/Ng7RD4ibiJ

— Local 12/WKRC-TV (@Local12) December 19, 2019

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