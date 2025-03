Чотири людини отримали поранення під час стрілянини в Техасі

За його даними, всі постраждалі госпіталізовані, двоє отримали серйозні поранення.

На даний момент стрілець не був затриманий поліцією.

Нагадаємо, підданий Саудівської Аравії Мухаммед аш-Шамрані на початку грудня відкрив вогонь на території авіабази ВМС США Пенсакола у Флориді. Він убив трьох осіб, вісім отримали поранення. Аш-Шамрані був застрелений помічником шерифа, який прибув на місце події. Саудівський військовослужбовець приїхав в США для проходження льотної підготовки.

#BREAKING Four shot, one in critical after shooting at San Antonio mall https://t.co/qipCKQUKTy pic.twitter.com/Ng7RD4ibiJ

— Local 12/WKRC-TV (@Local12) December 19, 2019