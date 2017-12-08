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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 60590 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 38581 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105255 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106826 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123969 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104939 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107001 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113013 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117334 просмотра

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Актуальное
Четыре ликвидированных банка вернулись к бывшим руководителям

Четыре ликвидированных банка вернулись к бывшим руководителям

Киев  •  УНН

 • 17009 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Государственные регистраторы изменили уполномоченных лиц в четырех ликвидированных банках. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), передает УНН.

Изменения произошли в банках ПАО “Укринбанк”, ОАО “КСГ Банк” и ОАО “Златобанк” в пользу бывших руководителей.

В то же время ФГВФЛ отказано в изменении уполномоченного в ПАО “КБ “Союз”.

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Напомним, против уполномоченных лиц ФГВФЛ — ликвидаторов банка “Михайловский” открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.

“Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО „Банк Михайловский“ во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору — ООО „Финансовая компания “Фагор”.

В результате этих действий ООО “Финансовая компания ”Фагор“, а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб”, — говорится в материалах следствия.

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