Четыре ликвидированных банка вернулись к бывшим руководителям
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Государственные регистраторы изменили уполномоченных лиц в четырех ликвидированных банках. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), передает УНН.
Изменения произошли в банках ПАО “Укринбанк”, ОАО “КСГ Банк” и ОАО “Златобанк” в пользу бывших руководителей.
В то же время ФГВФЛ отказано в изменении уполномоченного в ПАО “КБ “Союз”.
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Напомним, против уполномоченных лиц ФГВФЛ — ликвидаторов банка “Михайловский” открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.
“Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО „Банк Михайловский“ во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору — ООО „Финансовая компания “Фагор”.
В результате этих действий ООО “Финансовая компания ”Фагор“, а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб”, — говорится в материалах следствия.