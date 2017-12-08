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Чотири ліквідовані банки повернулись до колишніх керівників

Чотири ліквідовані банки повернулись до колишніх керівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Державні реєстратори змінили уповноважених осіб у чотирьох ліквідованих банків. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), передає УНН.

Зміни відбулись в банках ПАТ “УкрІнБанк”, ПАТ “КСГ Банк” та ПАТ “Златобанк” на користь колишніх керівників.

Водночас ФГВФО відмовлено у зміні уповноваженого у ПАТ “КБ “Союз”.

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Нагадаємо, проти уповноважених осіб ФГВФО — ліквідаторів банку “Михайлівський” відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Вони підозрюються у незаконному зборі коштів з боржників банку.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, у зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”.

В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія „Фагор“, а також введеним в оману фізичним особам (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.

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