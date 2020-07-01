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Мужчине, который жестоко избил 6-летнего мальчика, изменили подозрение на умышленное убийство

Мужчине, который жестоко избил 6-летнего мальчика, изменили подозрение на умышленное убийство

Киев  •  УНН

 • 34861 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Прокуратура в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Прокуроры Киевской местной прокуратуры № 3, которые осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого избиения 6-летнего мальчика в Киеве, переквалифицировали действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка", - сказала Максимец.

По ее словам, в связи со смертью мальчика действия подозреваемого переквалифицировано на умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ранее ему было сообщено подозрение в покушении на жизнь мальчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, в Деснянском районе столицы 25 июня, 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сильно избил малолетнего ребенка женщины, у которой выпивал. Мальчик получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, множественных переломов, ушибов внутренних органов.

Также сообщается, что подозреваемый был задержан на месте происшествия.

Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер.

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