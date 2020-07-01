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Чоловіку, який жорстоко побив 6-річного хлопчика, змінили підозру на умисне вбивство

Чоловіку, який жорстоко побив 6-річного хлопчика, змінили підозру на умисне вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Прокуратура у кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика у Києві перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство у зв’язку зі смертю дитини. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

“Прокурори Київської місцевої прокуратури № 3, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика у Києві, перекваліфікували дії підозрюваного на умисне вбивство у зв’язку зі смертю дитини”, — сказала Максимець.

За її словами, у зв’язку зі смертю хлопчика дії підозрюваного перекваліфіковано на умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Раніше йому було повідомлено підозру у замаху на життя хлопчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, у Деснянському районі столиці 25 червня, 37-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння сильно побив малолітню дитину жінки, в якої випивав. Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів.

Також повідомляється, що підозрюваного було затримали на місці події.

Постраждалого хлопчика у важкому стані доставили до лікарні. Дитині провели низку складних операцій. На жаль, попри зусилля лікарів, хлопчик помер.

Українські Національні Новини

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