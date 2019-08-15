Мужчине в столице брызнули в глаза из газового баллончика и обокрали

В полицию поступило сообщение о разбое на улице Братиславской Деснянского района столицы. На месте работала следственно-оперативная группа.

27-летний заявитель предоставил описание нападавших патрульным, которые, отрабатывая сообщение, задержали двух парней.

Это 17-летний киевлянин и 19-летний полтавчанин. Около полуночи двое товарищей попросили сигарету у прохожего на улице, а когда он отказал - начали бить киевлянина. При этом 19-летний нападающий применил газовый баллончик. Они забрали из кармана потерпевшего мобильный телефон, ключи от машины и деньги.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия и согласовывается проект подозрения с Киевской местной прокуратурой №3. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на пляже в Одессе гражданин Бразилии стал жертвой разбойного нападения.