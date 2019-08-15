Мужчине в столице брызнули в глаза из газового баллончика и обокрали

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41085 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118712 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129404 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120604 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125050 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128042 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152801 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150953 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140818 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201068 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Мужчине в столице брызнули в глаза из газового баллончика и обокрали

Мужчине в столице брызнули в глаза из газового баллончика и обокрали

Киев  •  УНН

 • 19075 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве ночью, 15 августа, двое парней избили и забрызгали глаза мужчины слезоточивым газом и, отобрав у него ценные вещи, скрылись. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

В полицию поступило сообщение о разбое на улице Братиславской Деснянского района столицы. На месте работала следственно-оперативная группа.

27-летний заявитель предоставил описание нападавших патрульным, которые, отрабатывая сообщение, задержали двух парней.

Это 17-летний киевлянин и 19-летний полтавчанин. Около полуночи двое товарищей попросили сигарету у прохожего на улице, а когда он отказал - начали бить киевлянина. При этом 19-летний нападающий применил газовый баллончик. Они забрали из кармана потерпевшего мобильный телефон, ключи от машины и деньги.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия и согласовывается проект подозрения с Киевской местной прокуратурой №3. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на пляже в Одессе гражданин Бразилии стал жертвой разбойного нападения.

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