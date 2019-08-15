Чоловіку у столиці бризнули в очі з газового балончика і обікрали
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Києві вночі, 15 серпня, двоє молодиків побили та забризкали очі чоловіка сльозогінним газом і, відібравши в нього цінні речі, втекли. Про це УНН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
До поліції надійшло повідомлення про розбій на вулиці Братиславській Деснянського району столиці. На місці працювала слідчо-оперативна група.
27-річний заявник надав опис нападників патрульним, які, відпрацьовуючи повідомлення, затримали двох молодиків.
Це 17-річний киянин і 19-річний полтавчанин. Близько півночі двоє товаришів попросили цигарку у перехожого на вулиці, а коли він відмовив - почали бити киянина. При цьому 19-річний нападник застосував газовий балончик. Вони забрали з кишені потерпілого мобільний телефон, ключі від автівки та гроші.
За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії та узгоджується проект підозри з Київською місцевою прокуратурою №3. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, на пляжі в Одесі громадянин Бразилії став жертвою розбійного нападу.