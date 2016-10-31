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Мужчине объявили подозрение в избиении и похищении парня в Хмельницкой области

Мужчине объявили подозрение в избиении и похищении парня в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 7627 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Хмельницкой области мужчине объявили подозрение за избиение, а также похищение 18-летнего парня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Так, 18-летний пострадавший около 23:00 возвращался домой, когда возле него остановился "ВАЗ 2106". Незнакомец вышел из автомобиля и ударил юношу в голову, после чего тот потерял сознание. После этого пострадавшего вывезли за село и выбросили в поле.

Выяснилось, что к совершению преступления причастен 23-летний житель города Волочиск.

По предварительной информации, гнев мужчины вызвали многочисленные сообщения потерпевшего, которые тот адресовал в одной из социальных сетей жене подозреваемого.

В ходе опроса свидетелей те подтвердили, что ревнивец перед совершением преступления разыскивал парня и расспрашивал о нем у других жителей села. Позже, во время проведения процедуры опознания, потерпевший сразу же узнал своего обидчика.

Мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

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