Чоловіку оголосили підозру у побитті та викраденні хлопця на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Хмельниччині чоловіку оголосили підозру за побиття, а також викрадення 18-річного хлопця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
Так, 18-річний потерпілий близько 23.00 години повертався додому, коли біля нього зупинився “ВАЗ 2106”. Незнайомець вийшов з автомобіля і вдарив юнака у голову, після чого той втратив свідомість. Після цього потерпілого вивезли за село і викинули в полі.
З’ясувалося, що до вчинення злочину причетний 23-річний житель міста Волочиськ.
За попередньою інформацією, гнів чоловіка викликали численні повідомлення потерпілого, які той адресував в одній із соціальних мереж дружині підозрюваного.
Під час опитування свідків ті підтвердили, що ревнивець перед скоєнням злочину розшукував хлопця і розпитував про нього в інших мешканців села. Пізніше, під час проведення процедури впізнання, потерпілий одразу ж впізнав свого кривдника.
Наразі чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 3 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Найближчим часом підозрюваному буде обрано міру запобіжного заходу.