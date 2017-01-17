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Мужчину задержали за разбойное нападение в Киевской области

Мужчину задержали за разбойное нападение в Киевской области

Киев • УНН

 • 9133 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Полицейские Киевской области задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Установлено, что житель г. Переяслав-Хмельницкий вызвал такси и прихватил с собой двух знакомых, чтобы отомстить одному из местных жителей села Ковалин, с которым у него накануне произошел конфликт. Встретил он своего обидчика, который ехал за рулем мотоцикла со своими товарищами, близ села.

Таксист проблесками фар остановил "МТ", после чего из автомобиля вышел мужчина и набросился на мотоциклиста и, приставив пистолет к голове, забрал из кармана 300 гривен. Между тем "собратья" нападающего устроили драку с пассажирами мотоцикла. После чего компания рассчиталась с таксистом деньгами, добытыми преступным путем, и уехали в неизвестном направлении.

Вскоре патрульные полицейские остановили автомобиль и задержали нападавшего. Им оказался 32-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.

Во время личного обыска работники полиции у него обнаружили два предмета, похожие на пистолеты и патроны к ним. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) УК Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в нападении и ему грозит тюремное заключение от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается.

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