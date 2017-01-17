Чоловіка затримали за розбійний напад на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Поліцейські Київщини затримали підозрюваного у розбійному нападі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Встановлено, що житель м. Переяслав-Хмельницький викликав таксі і прихопив з собою двох знайомих, щоб помститися одному з місцевих жителів села Ковалин, з яким у нього напередодні стався конфлікт. Перестрів він свого кривдника, який їхав за кермом мотоцикла зі своїми товаришами, неподалік села.
Таксист проблисками фар зупинив "МТ", після чого з автомобіля вийшов чоловік і накинувся на мотоцикліста і, приставивши пістолет до голови, забрав з його кишені 300 гривень. Тим часом «побратими» нападника вчинили бійку з пасажирами мотоциклу. Після чого компанія розрахувалась з таксистом грошима, здобутими злочинним шляхом, і поїхали у невідомому напрямку.
Невдовзі патрульні поліцейські зупинили автомобіль та затримали нападника. Ним виявився 32-річний чоловік, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних речовин.
Під час особистого обшуку працівники поліції у нього виявили два предмети, схожі на пістолети та патрони до них. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) КК України. Зловмиснику повідомлено про підозру у розбійному нападі і йому загрожує ув'язнення від трьох до семи років. Досудове слідство триває.