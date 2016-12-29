Мужчину арестовали за убийство сожительницы в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Харьковской области арестовали мужчину, который нанес смертельные повреждения сожительнице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
В полицию поступило сообщение от врача скорой помощи, что в селе Ивановка по месту жительства обнаружено тело 25-летней женщины с травмами головы.
В совершении преступления правоохранители разоблачили и задержали 50-летнего сожителя пострадавшей. Установлено, что 25-летняя женщина с мужем вместе употребляли спиртные напитки. Вдруг между супругами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате мужчина несколько раз ударил женщину палкой по голове. От полученных ударов потерпевшая потеряла сознание.
Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина умерла, так и не придя в сознание.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.