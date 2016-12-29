Чоловіка заарештували за вбивство співмешканки на Харківщині

До поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги, що в селі Іванівка за місцем мешкання виявлено тіло 25-річної жінки з травмами голови.

У скоєнні злочину правоохоронці викрили та затримали 50-річного співмешканця постраждалої. Встановлено, що 25-річна жінка з чоловіком разом вживали спиртні напої. Раптом між подружжям виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті чоловік декілька разів вдарив жінку палицею по голові. Від отриманих ударів потерпіла втратила свідомість.

Травми виявились несумісними з життям. Жінка померла, так і не прийшовши до тями.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Щодо затриманого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.