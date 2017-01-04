Мужчину с наркотиками задержали в Днепре

Так, во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили слип-пакет с веществом белого цвета. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу отделения полиции Шевченковского района.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Как повыдомляв УНН, харьковские пограничники задержали мужчину, что скрыл наркотики в батоне.