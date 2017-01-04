Мужчину с наркотиками задержали в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 4 января. УНН. В Днепре на улице Данилы Нечая патрульная полиция при проверке подозрительной личности обнаружила наркотики. Об этом сообщает патрульная полиция Днепра в Facebook, пишет УНН-Центр.
Так, во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили слип-пакет с веществом белого цвета. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу отделения полиции Шевченковского района.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.
Как повыдомляв УНН, харьковские пограничники задержали мужчину, что скрыл наркотики в батоне.