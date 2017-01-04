Чоловіка з наркотиками затримали у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 4 січня. УНН. У Дніпрі на вулиці Данила Нечая патрульна поліція під час перевірки підозрілої особи виявила наркотики. Про це повідомляє патрульна поліція Дніпра у Facebook, пише УНН-Центр.
Так, під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили сліп-пакунок із речовиною білого кольору. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу відділку поліції Шевченківського району.
Чоловіка затримали та доставили у відділок поліції.
Як повідомляв УНН, харківські прикордонники затримали чоловіка, що приховав наркотики в батоні.