Мужчину уличили в убийстве в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Полтавской области мужчина убил знакомого и нанес телесные повреждения женщине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
Событие произошло 15 января, около 15:30, в городе Глобино. В полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений двумя местными жителями.
Во дворе правоохранители обнаружили тело 50-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Также в указанном домовладении находилась 61-летняя жительница района с телесными повреждениями.
Установлено, что к убийству мужчины причастен его 47-летний знакомый. Во время совместного распития спиртных напитков между товарищами возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес удары топором в область головы 50-летнего мужчины и 61-летней женщины. После этого взял нож и ударил им мужчине в область живота, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Женщину с телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.