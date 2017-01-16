Чоловіка викрили у вбивстві на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Полтавщині чоловік убив знайомого та наніс тілесні ушкодження жінці. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Подія сталася 15 січня, близько 15:30, у місті Глобине. До поліції надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень двома місцевими жителями.
На подвір’ї правоохоронці виявили тіло 50-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Також у вказаному домогосподарстві перебувала 61-річна жителька району з тілесними ушкодженнями.
Встановлено, що до вбивства чоловіка причетний його 47-річний знайомий. Під час спільного розпивання спиртних напоїв між товаришами виникла сварка. У ході конфлікту зловмисник наніс удар сокирою в область голови 50-річного чоловіка та 61-річної жінки. Після цього взяв ніж та вдарив ним по чоловіку в область живота - від отриманих травм потерпілий помер на місці. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до районної лікарні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.
Триває досудове розслідування.