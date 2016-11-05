Мужчину с мешком конопли задержали посреди улицы в Донецкой области

В Доброполье полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, задержали мужчину, который шел по городу с марихуаной в мешке. Правонарушитель планировал ее высушить и измельчить для дальнейшего употребления путем курения.

"Во время патрулирования города Доброполье правоохранители остановили подозрительного 33-летнего местного жителя, который шел по улице с мешком на плечах, а увидев полицейских, хотел свернуть с дороги, но не успел. Сотрудники полиции остановили его для проверки документов. Во время общения с правоохранителями мужчина заметно нервничал. В ходе личного досмотра его вещей полицейские обнаружили и изъяли у него в мешке свежие растения, с характерным запахом конопли ", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленник объяснил, что коноплю он только что сорвал в лесопосадке и нес домой, где планировал ее высушить и принимать путем курения.

Наркосодержащие растения изъяты и направлены на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.