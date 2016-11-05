Чоловіка із мішком коноплі затримали посеред вулиці на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Донецькій області поліцейські на вулиці затримали чоловіка з мішком коноплі. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
У Добропіллі поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху, затримали чоловіка, який йшов містом з марихуаною в мішку. Правопорушник планував її висушити і подрібнити для подальшого вживання шляхом куріння.
“Під час патрулювання міста Добропільський правоохоронці зупинили підозрілого 33-річного місцевого жителя, який йшов по вулиці з мішком на плечах, а побачивши поліцейських, хотів звернути з дороги, але не встиг. Співробітники поліції зупинили його для перевірки документів. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік помітно нервував. В ході особистого огляду його речей поліцейські виявили і вилучили у нього в мішку свіжі рослини, з характерним запахом коноплі”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, що зловмисник пояснив, що коноплю він тільки що зірвав в лісопосадці і ніс додому, де планував її висушити і вживати шляхом куріння.
Нарковмісні рослини вилучено та направлено на дослідження.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.