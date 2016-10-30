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15 марта, 19:03 • 115826 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168524 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139138 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131505 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113468 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105852 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101724 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135993 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132317 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127892 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина сорвался с крыши в Тернополе

Киев • УНН

 • 9047 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. С ушибами грудной клетки, таза, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом позвоночника и разрыв спинного мозга в больницу бригада скорой помощи доставила жителя села Лозовая Тернопольского района. Об этом передает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП Тернопольской области.

Травмы мужчина получил при падении с крыши. Там он ремонтировал кровлю дома.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Событие внесли в ЕРДР по статье 271 часть 1 УК - нарушение требований законодательства об охране труда. Продолжается следствие.

Напомним, 24 октября в Полтаве с крыши Кадетского корпуса упал 13-летний парень.

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