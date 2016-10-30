Мужчина сорвался с крыши в Тернополе

Травмы мужчина получил при падении с крыши. Там он ремонтировал кровлю дома.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Событие внесли в ЕРДР по статье 271 часть 1 УК - нарушение требований законодательства об охране труда. Продолжается следствие.

Напомним, 24 октября в Полтаве с крыши Кадетского корпуса упал 13-летний парень.