Чоловік зірвався з даху в Тернополі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Із забоями грудної клітки, таза, закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на перелом хребта й розрив спинного мозку до лікарні бригада швидкої допомоги доправила мешканця села Лозова Тернопільського району. Про це УНН передає із посиланням на сектор комунікації ГУНП Тернопільської області.
Травми чоловік отримав при падінні з даху. Там він ремонтував покрівлю будинку.
Постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення. Подія внесена в ЄРДР за статтею 271 частина 1 ККУ — Порушення вимог законодавства про охорону праці. Триває слідство.
Нагадаємо, 24 жовтня у Полтаві з даху Кадетського корпусу впав 13-річний хлопець.