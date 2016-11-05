Мужчина, которого нашли мертвым на окраине Хмельницкого, был полицейским
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Погибший в Хмельницком мужчина - 29-летний работник областного управления полиции, передает УНН.
Как сообщила корреспонденту УНН руководитель СК ГУ НП в Хмельницкой области Инна Глега, погибший мужчина - действующий сотрудник полиции, который на момент гибели находился на больничном.
Милиционер проходил службу в зоне проведения АТО и имел статус участника боевых действий.
По данному факту проводится досудебное расследование. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.
Как стало известно, полицийский работал в областном управлении полиции. Жил в Хмельницком. Был женат.