Чоловік, якого знайшли мертвим на околиці Хмельницького, був поліцейським
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Загиблий у Хмельницькому чоловік – 29-річний працівник обласного управління поліції, передає УНН.
Як повідомила кореспонденту УНН керівник СК ГУ НП у Хмельницькій області Інна Глега, загиблий чоловік - діючий працівник поліції, який на момент загибелі перебував на лікарняному.
Правоохоронець проходив службу в зоні проведення АТО і мав статус учасника бойових дій.
За даним фактом проводиться досудове розслідування. Слідчі розглядають декілька версій події.
Як стало відомо, правоохоронець працював в обласному управлінні поліції. Мешкав у Хмельницькому. Був одружений.