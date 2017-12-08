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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106798 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123929 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106990 просмотра

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Мужчина спас кролика от лесного пожара в Калифорнии

Мужчина спас кролика от лесного пожара в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 14247 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Возле шоссе в Калифорнии (США) мужчина спас дикого кролика от лесного пожара, который охватил территорию на юге Калифорнии, передает УНН со ссылкой на ABC7.

Так, человек остановился на шоссе и, несмотря на пламя, спас дикого кролика.

В частности, мужчина несколько раз пробовал достать животное и забрать от наступающего Томаса (пожара - ред.), в конце концов ему это удалось.

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Напомним, лесные пожары на юге Калифорнии угрожают жителям одного из самых богатых районов Лос-Анджелеса.

Пожар, который назвали Томас, на юге Калифорнии уже охватил территорию площадью в 36 гектаров.

Из-за сильных ветров, которые помогают распространению пламени, в нескольких районах объявлено принудительную эвакуацию.

Украинские Национальные Новости

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