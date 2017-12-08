Мужчина спас кролика от лесного пожара в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Возле шоссе в Калифорнии (США) мужчина спас дикого кролика от лесного пожара, который охватил территорию на юге Калифорнии, передает УНН со ссылкой на ABC7.
Так, человек остановился на шоссе и, несмотря на пламя, спас дикого кролика.
В частности, мужчина несколько раз пробовал достать животное и забрать от наступающего Томаса (пожара - ред.), в конце концов ему это удалось.
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Напомним, лесные пожары на юге Калифорнии угрожают жителям одного из самых богатых районов Лос-Анджелеса.
Пожар, который назвали Томас, на юге Калифорнии уже охватил территорию площадью в 36 гектаров.
Из-за сильных ветров, которые помогают распространению пламени, в нескольких районах объявлено принудительную эвакуацию.