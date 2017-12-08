Чоловік врятував кролика від лісової пожежі у Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Біля шосе у Каліфорнії (США) чоловік врятував дикого кролика від лісової пожежі, яка охопила територію на півдні Каліфорнії, передає УНН з посиланням на ABC7.
Так, чоловік зупинився на шосе і, незважаючи на полум'я, врятував дикого кролика.
Зокрема, чоловік кілька разів пробував дістати тварину і забрати від наступаючого Томаса (пожежі - ред.), в решті решт йому це вдалось.
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Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Каліфорнії загрожують жителям одного з найбагатших районів Лос-Анджелеса.
Пожежа, яку назвали Томас, на півдні Каліфорнії вже охопила територію площею в 36 гектарів.
Через сильні вітри, які допомагають поширенню полум'я, в декількох районах оголошено примусову евакуацію.