Мужчина украл люки, чтобы купить подарок на 8 марта
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 марта. УНН. В Кропивницком мужчина украл канализационные люки, чтобы подзаработать на подарок для дочери к 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области, передает УНН.
Так, инспекторы полиции получили сообщение, что неизвестный хочет похитить канализационные люки на улице Юрия Коваленко.
Правоохранители обследовали территорию и обнаружили автомобиль вероятного злоумышленника. В багажнике его автомобиля были два канализационных люка.
Как пояснил 64-летний мужчина, он хотел подзаработать денег дочери на подарок к 8 марта. Мужчину и находки патрульные передали следователям.
Напомним, в Кировоградской области многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать деньги в школу.
Как сообщал УНН, в России мужчина украл 15 центнеров сена в подарок любимой.